Украинские морпорты будут предоставлять 50% скидки

Украинские морские порты будут предоставлять 50-процентную скидку иностранным круизным лайнерам в зимнюю навигацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, соответствующее постановление №1273 «О внесении изменений в Положение о портовых сборах» Кабинет Министров Украины утвердил 7 октября.

В частности, в период с 15 ноября по 15 марта для круизных пассажирских судов в заграничном плавании группы Б, которые выполняют рейсы в любой морской порт, будут применяться 50-процентные скидки по всем видам портовых сборов.

В Одесском морском торговом порту скидка к ставкам всех видов портовых сборов для круизных пассажирских судов заграничного плавания группы Б (за исключением тех, которые выполняют грузопассажирские рейсы) будет увеличена с 10% до 20%.

Согласно сообщению, внесение изменений в портовые сборы инициировано Министерством транспорта и связи. Эти изменения позволят усовершенствовать тарифно-ценовую политику в морской отрасли, будут содействовать развитию круизной транспортной инфраструктуры международного значения и, соответственно, реализации государственной политики относительно эффективного транспортного обеспечения туристической отрасли. Запланированные преференции позволят компаниям, организовывающим круизы по Средиземному морю, на выгодных условиях направлять суда в украинские порты на Черном море. Это, в свою очередь, приведет к увеличению доходов от портовых сборов и сбора за посадку/высадку пассажиров и, соответственно, росту поступлений в государственный бюджет Украины.