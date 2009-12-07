«АвтоКрАЗ» планирует поставить в РФ 100 единиц лесовозной техники
По итогам года
Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) по итогам 2009 года планирует поставить лесопромышленникам Российской Федерации около 100 автомобилей лесовозной техники.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.
По данным пресс-службы, со второго полугодия этого года значительно увеличился спрос на лесовозную технику КрАЗ в связи с сезонными лесозаготовительными работами, увеличением экспорта российской древесины, а также строительством нового крупного лесопромышленного комбината в Сибирском федеральном округе РФ.
В конце ноября т.г. очередная партия автомобильной техники КрАЗ – более 30 лесовозов КрАЗ-64372 и сортиментовозов КрАЗ-6233М6 – была отгружена в адрес лесопромышленников Красноярского края и Вологодской области. Серийные автомобили оборудованы дополнительным отопителем кабины, что позволяет успешно эксплуатировать их при температуре окружающего воздуха минус 50 градусов Цельсия.
Высокая проходимость автомобилей КрАЗ в сочетании с большой грузоподъемностью и прочностью конструкции, позволяющей выдерживать значительные перегрузки, исключительная простота технического обслуживания, хорошая адаптация к суровым климатическим условиям, а также отличное соотношение «цена/качество» способствовали популярности этой модели в лесозаготовительной отрасли.
Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.
В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, – до 3634 автомобилей.
По итогам 2008 года «АвтоКрАЗ» получил чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% меньше, чем в 2007 году.