«АвтоКрАЗ» планирует поставить в РФ 100 единиц лесовозной техники

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) по итогам 2009 года планирует поставить лесопромышленникам Российской Федерации около 100 автомобилей лесовозной техники.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

По данным пресс-службы, со второго полугодия этого года значительно увеличился спрос на лесовозную технику КрАЗ в связи с сезонными лесозаготовительными работами, увеличением экспорта российской древесины, а также строительством нового крупного лесопромышленного комбината в Сибирском федеральном округе РФ.

В конце ноября т.г. очередная партия автомобильной техники КрАЗ – более 30 лесовозов КрАЗ-64372 и сортиментовозов КрАЗ-6233М6 – была отгружена в адрес лесопромышленников Красноярского края и Вологодской области. Серийные автомобили оборудованы дополнительным отопителем кабины, что позволяет успешно эксплуатировать их при температуре окружающего воздуха минус 50 градусов Цельсия.

Высокая проходимость автомобилей КрАЗ в сочетании с большой грузоподъемностью и прочностью конструкции, позволяющей выдерживать значительные перегрузки, исключительная простота технического обслуживания, хорошая адаптация к суровым климатическим условиям, а также отличное соотношение «цена/качество» способствовали популярности этой модели в лесозаготовительной отрасли.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, – до 3634 автомобилей.

По итогам 2008 года «АвтоКрАЗ» получил чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% меньше, чем в 2007 году.