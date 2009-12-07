«Электротяжмаш» намерен создать СП

ГП «Завод «Электротяжмаш» (Харьков), один из крупнейших в мире производителей турбо-, гидрогенераторов и тяговых электродвигателей, намерен создать в Таджикистане совместное предприятие с компанией «Барки Точик» на базе ОАО «Ремонтно-механический завод».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на директора завода Виталия ЧЕРЕДНИКА.

Согласно сообщению, «Электротяжмаш» рассматривает рынок Таджикистана как стратегически значимый. В связи с этим, по словам В.ЧЕРЕДНИКА, в развитие договоренностей, достигнутых во время недавней поездки делегации Харьковской области в эту республику, «Электротяжмаш» оперативно начал предметные переговоры о создании совместного предприятия на территории Таджикистана.

Делегация предприятия направлена в Таджикистан, чтобы на месте провести рабочие переговоры относительно создания СП и изучить возможности участия завода в модернизации действующих энергетических мощностей.

«Действуем оперативно, чтобы закрепить те предварительные наработки, которые были сделаны 28-30 октября во время посещения этой республики в составе официальной делегации Харьковской области. Учитывая, что Таджикистан является одним из самых крупных гидроэнергетических узлов мира, вхождение в этот рынок имеет для нас стратегическое значение. Ведь по соседству находятся такие страны, как Киргизия, Казахстан, Пакистан, Афганистан, Туркмения, Китай, которые заинтересованы либо в развитии собственной энергетики, либо в импорте электроэнергии», – отметил директор завода.

По словам В.ЧЕРЕДНИКА, завод намерен для начала создать в Таджикистане совместное производство гидрогенераторов малой и средней мощности.

Директор «Электротяжмаша» считает, что инвестиционная емкость развивающегося энергетического рынка Таджикистана оценивается в миллиарды долларов. «Здесь сейчас идут два процесса одновременно: модернизация старых мощностей и строительство новых. Хотя завод до сих пор не был представлен на этом рынке, мы готовы принять участие в обоих направлениях», – подчеркнул В.ЧЕРЕДНИК.

Справка УНИАН. Таджикистан по своим гидроэнергетическим запасам занимает одно из первых мест в мире, а по потенциальным запасам гидроэнергии на один квадратный километр территории – первое место. Согласно данным Министерства энергетики Таджикистана, общие годовые потенциальные ресурсы гидроэнергии в республике составляют 527 млрд. кВт/ч. Сегодня эти ресурсы используются примерно на 5%. В последнее десятилетие в стране развернуто строительство малых ГЭС.

Госпредприятие «Завод «Электротяжмаш» является единственным в Украине разработчиком и производителем турбогенераторов для атомных и тепловых электростанций, гидрогенераторов и гидрогенераторов-двигателей для гидро- и гидроаккумулирующих электростанций. Специализируется на производстве электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, буровых установок, экскаваторов, водяных насосов, оросительных каналов, а также на выпуске комплектного тягового электрооборудования для тепловозов, электровозов, дизель-поездов.

Продукция «Электротяжмаша» эксплуатируются более чем в 40 странах мира. В Украине генераторами «Электротяжмаша» укомплектовано свыше 70% тепловых и около 80% гидроэлектростанций.

В 2008 году объем производства завода составил 694 млн. грн. против 475 млн. грн. в 2007 году. На предприятии работает около 5,5 тыс. человек.