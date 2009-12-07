Производство легковых авто в Украине сократилось

В Украине производство легковых автомобилей в январе-ноябре 2009 года, по оперативным данным, сократилось на 83,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составило 63,397 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине за отчетный период сократилось на 88,9% по сравнению с январем-ноябрем 2008 года, – до 1066 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине за 11 месяцев 2009 года сократилось на 81,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2255 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2008 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6% по сравнению с 2007 годом – до 402 тыс. штук, а производство автобусов – на 10,5%, до 10 042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.