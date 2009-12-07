Корпорация «Богдан» сократила производство

Корпорация «Богдан» в январе-ноябре 2009 года, по оперативным данным, сократила производство легковых автомобилей на 83,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 13,591 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит корпорация «Богдан».

В сообщении отмечается, что за 11 месяцев т.г. корпорация «Богдан» также произвела 1 грузовой автомобиль.

Напомним, в июне этого года корпорация презентовала стратегию производства легковых автомобилей на 2009-2014 гг., согласно которой планирует в 2013 году выйти на проектную мощность полномасштабного производства легковых автомобилей, изготовив по 60 тыс. авто Hyundai и Lada, а в 2014 году – произвести по 62 тыс. автомобилей этих марок.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Сегодня методом полномасштабного производства выпускаются автомобили Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают соответственно первое и второе место по объемам продаж в Украине.

В июне 2008 года корпорация "Богдан" ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект составили свыше 330 млн. долл.