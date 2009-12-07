Укрзализныця не планирует переводить все расчеты с экспедиторами в инвалюту

«Укрзализныця» не намерена переводить все расчеты по договорам с экспедиторами по организации транзитных перевозок в иностранную валюту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

По его словам, на сегодня ведомство проводит кампанию по перезаключению договоров с экспедиторами по транзитным перевозкам на 2010 год. На данный момент ведомство принимает необходимые документы от экспедиторов для заключения договоров на следующий год.

«Я подчеркиваю, что все условия договоров организации транзитных перевозок, которые существовали в 2009 году, будут сохранены и в 2010 году», - сказал В.ЧОРНЫЙ, отметив, что письмо, которое направила «Укрзализныця» экспедиторам относительно расчетов в валюте, касается только экспедиторов-нерезидентов. Он также сообщил, что в основном «Укрзализныця» сотрудничает с резидентами, в частности в 2009 году из 108 экспедиторов, с которыми заключены договоры, почти 100 являются отечественными.

Отметим, что на днях в СМИ появилась информация о намерениях «Укрзализныци» перевести расчеты с экспедиторами в иностранную валюту.