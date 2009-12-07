Железные дороги Украины сократили грузоперевозку

Железные дороги Украины за 11 месяцев 2009 года сократили грузоперевозку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 24% - с 468 млн. тонн до 357 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

Он отметил, что перевозка транзитных грузов за 11 месяцев составила 41 млн. тонн.

По словам В.ЧОРНОГО, падение перевозок в целом за 11 месяцев в основном связано с падением в первом полугодии 2009 года в связи с кризисными явлениями в экономике.

В то же время, начиная с осени, отмечается положительная динамика в перевозке грузов. К примеру, что касается транзитных грузов, то в сентябре было перевезено 3,5 млн. тонн, в октябре – 3,75 млн. тонн, а в ноябре – уже 4,2 млн. тонн.

При этом В.ЧОРНЫЙ отметил, что транзит пока что не достиг уровня 2008 года, поскольку в прошлом году транзит составлял в среднем 5,8 млн. тонн в месяц. Заместитель генерального директора «Укрзализныци» выразил надежду, что в 2010 году транзитные перевозки покажут рост.