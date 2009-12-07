В Виннице создан информационный центр

В Виннице создано коммунальное предприятие «Винницкий информационный центр».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в мэрии города.

Согласно сообщению, новообразованное коммунальное предприятие будет контролировать прокладывание любых информационных систем в Виннице, а также заниматься производственной, исследовательской, коммерческой деятельностью, направленной на улучшение информатизации города.

Раньше робота по прокладыванию кабелей телефонной, телевизионной связи и доступа к сети Интернет находилась вне правового поля, никакой ответственности за это никто не нес.

Сотрудники «Винницкого информационного центра» проведут инвентаризацию всех объектов, находящихся на территории города, а также разработают единые технические условия для прокладывания кабелей.

По словам заместителя городского председателя Владимира СЛЫШИНСКОГО, предприятия, которые проложили кабель с нарушением технических условий, обяжут устранить нарушения. «Любая прокладка сетей – над землей, под землей, должна сопровождаться заключением договоров, чего до сих пор не делалось. Кроме того, от этого много терял бюджет, не существовало никакого порядка», – сказал он.