Крупнейший в Украине производитель больших грузовых автомобилей ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), по оперативным данным, в январе-ноябре 2009 года сократил производство автомобилей на 93,5%, или на 3118 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 218 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «АвтоКрАЗ».

В ноябре т.г. «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 41,8%, или 38 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 53 штук.

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, по сравнению с 2007 годом – до3 634 автомобилей.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.