Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) в январе-ноябре 2009 года, по оперативным данным, сократило производство автомобилей различных марок на 91,1%, или 32,350 тыс. штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 3153 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «Еврокар».

В сообщении отмечается, что в ноябре т.г. «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок на 51,9%, или 664 штуки, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 615 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок на 21,2%, или 6288 штук, по сравнению с 2007 годом – до 35 тыс. 892 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново, Закарпатская обл.) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

С сентября 2004 года компания ведет строительство второй очереди производственных мощностей, что позволит увеличить ежегодное производство автомобилей до 45 тыс. штук в год с одновременным углублением локализации производства на территории Украины.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.