«Богдан» сократил производство автобусов и троллейбусов

Корпорация "Богдан", один из крупнейших субъектов украинского авторынка, в январе-ноябре 2009 года сократила производство автобусов и троллейбусов на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 524 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит корпорация «Богдан».

В сообщении отмечается, что в ноябре т.г. корпорация сократила производство автобусов и троллейбусов на 62,6% по сравнению с ноябрем 2008 года – до 91 штук.

Напомним, на сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет производственные мощности, позволяющие ей изготовлять до 9000 автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого до сверхбольшого.

В прошлом году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долл. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых автомобильный завод «Богдан» (ЛуАЗ), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина», «КИА Моторс Украина» и др.

В сентябре 2008 года корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в Черкассах проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в проект свыше 330 млн. долл.