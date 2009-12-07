ЗАЗ сократил производство легковых автомобилей

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, Запорожье) в январе-ноябре 2009 года сократил производство легковых автомобилей на 82,5%, или 203,471 тыс. штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 43,168 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «ЗАЗ».

В сообщении отмечается, что в январе-ноябре т.г. «ЗАЗ» также сократил производство грузовых автомобилей на 54,2%, или 2395 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 2026 штук, а также сократил производство автобусов на 81,3%, или 456 штук, – до 105 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.