Количество сделок купли-продажи недвижимости сократилось до 80%

В Украине с начала текущего года количество сделок купли-продажи недвижимости сократилось на 30-80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на статистику Государственного реестра ипотек и Государственного реестра сделок, держателем которых является Минюст.

В частности, по данным Государственного реестра ипотек, в течение января-ноября 2009 года количество регистрационных действий относительно аналогичного периода 2008 года уменьшилось на 77% (в течение 2008 года количество регистраций уменьшилось по отношению к 2007 году на 14%).

При этом динамика регистрационных действий в Государственном реестре сделок (большинство которых составляют договоры покупки-продажи недвижимого имущества) свидетельствует о том, что в январе-ноябре т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года количество регистраций снизилось на 31 (в 2008 году по отношению к 2007 году количество регистрационных действий снизилось на 6%).

Справка УНИАН. По данным Минюста, в 2008 году в Украине было удостоверено 303 145 договоров купли-продажи квартир и жилых домов.