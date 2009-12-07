Кабмин намерен выделить 395,4 млн. грн. на подготовку к Евро-2012

Правительство планирует до конца 2009 года выделить дополнительно 395,4 млн. грн. на подготовку объектов к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА.

В частности, по его словам, правительство на завтрашнем заседании планирует также принять решение об авансировании оплаты работ по подготовке Евро-2012 в первом квартале 2010 года в размере 563,6 млн. грн.

"Физический прогресс на всех ключевых объектах достигнут. Главное – в городах и в центре появились команды, которые способны работать на результат. Это позволяет мне ответственно заявить: все четыре города в состоянии своевременно и качественно подготовить инфраструктуру к турниру”, – цитирует пресс-служба И.ВАСЮНИКА.

В то же время, по словам правительственного куратора Евро-2012, главным системным риском, который сегодня существует в отношении подготовки Украины к турниру, остается угроза стабильному финансированию процесса подготовки. "Единственным убедительным ответом украинской стороны может быть авансовое финансирование до конца года работ первого квартала 2010 года на ключевых объектах. Задержка работ в одну-две недели означает срыв подготовки объекта", – отметил вице-премьер.