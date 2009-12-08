ОЖД отремонтировала свыше 8700 грузовых вагонов

Одесская железная дорога (ОЖД) за 11 месяцев 2009 года в условиях депо отремонтировала 4386 грузовых вагонов инвентарного парка «Укрзализныци» и 4330 частных вагонов – всего 8716 вагонов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ОЖД, дорога выполняет установленные планы ремонта своевременно и в полном объеме.

Среди вагонов инвентарного парка «Укрзализныци», отремонтированных в депо Одесской железной дороги, - 1893 универсальных полувагона, 1437 зерновозов, 419 крытых вагонов, 236 цистерн и пр.

Напомним, ремонт грузовых вагонов на Одесской железной дороге выполняется в 5 вагонных депо (Одесса-Застава-1, Помощна, им. Т.Г. Шевченко, Знаменка и Херсон), каждое из которых специализируется на разных видах ремонта.