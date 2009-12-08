«Укрзализныця» до 14 декабря принимает заявки от поставщиков продуктов

«Укрзализныця» до 14 декабря т.г. принимает заявки от заинтересованных производителей и поставщиков ланч-боксов на участие в выставке-презентации образцов продуктовых наборов, которые будут предоставляться пассажирам в поездах.

Об этом сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, выставка-презентация образцов продуктовых наборов состоится 17 декабря 2009 года в конференц-зале Южного вокзала станции Киев-Пассажирский.

Выставка проводится с целью определения лучших продуктовых наборов и предоставления рекомендаций предприятиям «Укрзализныци» относительно последующего сотрудничества с их производителями и поставщиками.

Как отмечают в ведомстве, проведение подобной презентации поможет оценить и увидеть, что предлагает рынок, в первую очередь украинский производитель. После завершения презентации конкурсная комиссия обсудит качественные и ценовые характеристики предложенной продукции и определит самые удачные образцы.

При этом, по данным ведомства, оптимальным будет вариант, когда пассажир будет иметь возможность во время поездки получить качественную горячую еду, приготовленную с учетом всех санитарно-гигиенических норм.

Напомним, в октябре т.г. генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК сообщил, что «Укрзализныця» планирует в декабре т.г. объявить конкурс на национального оператора по организации питания в поездах.

«Будет предложена абсолютно цивилизованная схема работы. Во-первых, питание должно быть горячим, подача этого питания должна быть своевременной и аккуратной... Пункты предоставления питания должны быть 100% в санитарно-гигиеническом плане подконтрольны. Вот когда будет этот круг замкнут, вот такой проект будет принят», - сказал он.