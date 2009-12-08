КГГА намерена повысить цены на проезд в метро до 2,5 гривен

Руководство Киевской горадминистрации планирует в 2010 года поднять стоимость проезда в наземном коммунальном транспорте до 1,9 гривен, а в метро — до 2,52 гривен. Чтобы повысить стоимость пассажирских перевозок, столичная мэрия заручится поддержкой депутатов, сообщает Дело.

Именно такие цифры заложены в Концепции приведения тарифов на перевозку пассажиров в коммунальном транспорте к экономически обоснованному уровню, которую Главное управление ценовой политики КГГА подало на рассмотрение транспортной комиссии Киеврады. Свое намерение чиновники обосновывают тем, что в следующем году себестоимость перевозки одного среднестатистического пассажира метрополитена составит 2,37 гривен, а себестоимость одной поездки в наземном транспорте — 1,78 гривен.

«При продолжении действия в городе сегодняшних тарифов на проезд убыток КП «Киевский метрополитен» в 2010 году составит 475,4 млн гривен, а КП «Киевпастранс» потеряет 712 млн гривен. Если они не будут повышены, необходимо предусмотреть в городском бюджете компенсацию разницы между действующими и экономически обоснованными тарифами», — говорится в документе.

Утверждение любых расценок, в том числе и на перевозку пассажиров, входит в компетенцию Киевской горадминистрации, а не горсовета. К примеру, в ноябре 2008 года КГГА приняла решение поднять стоимость проезда в подземке до 2 гривен, а в наземном транспорте до 1,5 гривен при покупке талона в киоске и до 2 гривен — в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса. Тогда расследованием экономической обоснованности утверждения в столице данных тарифов занялась совместная рабочая группа Кабмина и Антимонопольного комитета Украины, пишет «Деловая Столица».

Результатом проведенного ею расследования и сделанных выводов стало распоряжение КГГА от 28.01.2009 года, предписывавшее снизить стоимость поездки в наземном транспорте до 1,5 гривен, а в метро — до 1,7 гривен. Но и тогда мэрия не угомонилась, решив компенсировать снижение расценок на разовый проезд резким повышением стоимости (на 15-150%) проездных документов. Причем сделано это было, невзирая на решение горсовета от 30.09.2008 г. №376/376 «О ситуации в транспортной отрасли г. Киева», которое рекомендовало муниципалитету оставить стоимость долговременных проездных билетов невысокой.

Нынешнее желание чиновников узаконить новые тарифы не распоряжением КГГА, а решением Киеврады, легко объяснимо. Дело в том, что еще одним результатом работы совместной рабочей группы Кабмина и АМКУ стало требование к мэрии предварительно согласовывать новые расценки на проезд в метрополитене с Минэкономики и Минтрансом, а тариф на проезд в наземных видах транспорта — с Минэкономики и МинЖКХ. «Получить согласование этих органов государственной власти для руководства муниципалитета кажется задачей нелегкой. Альтернативный вариант — заручиться поддержкой городских депутатов, утвердив тарифы решением Киеврады. В этом случае мэрия снимает с себя всякую ответственность», — пояснил член бюджетной комиссии горсовета Сергей Мельник.