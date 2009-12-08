На вторичке Киева сделки купли-продажи снизятся на 25%

Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке Киева в декабре 2009 года снизится на 25% по сравнению с ноябрем т.г. – до 600 сделок.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ.

"По нашим ожиданиям, количество сделок купли-продажи вторичного жилья в Киеве в декабре снизится где-то до 600 сделок", – сказал он.

По данным эксперта, за сентябрь-ноябрь этого года на вторичном рынке жилья Киева состоялось около 4,5 тыс. сделок, то есть около 1,5 тыс. сделок в месяц. В частности, в августе т.г. на вторичном рынке жилья столицы было проведено около 1,8 тыс. сделок, в сентябре т.г. – около 2,1 тыс. сделок, в октябре – около 1,6 тыс. сделок, в ноябре – около 800 сделок.

В то же время, по данным ССНУ, в сентябре-ноябре 2008 года на вторичном рынке жилья столицы заключалось около 8-9 тыс. сделок в месяц, а за аналогичный период 2007 года – около 13-15 тыс. сделок в месяц.

Президент ССНУ отметил, что, по неофициальным данным, в августе т.г. в Киеве было зарегистрировано 2930 свидетельств на право собственности на жилье, из них 10-15% – на первичном рынке (в том числе на паркоместа), 2-5% – в наследство, 5% – договоров дарения, 5-10% – договоров псевдодарения, 10% – регистраций через банковское рефинансирование (жилье в залоге). При этом в сентябре т.г. было зарегистрировано 4127 свидетельств на право собственности на жилую недвижимость, в том числе 25-30% – на первичном рынке, 2-5% – в наследство, 5% – договоров дарения, 5-7% – договоров псевдодарения, 10% – регистраций через банковское рефинансирование; в октябре – 4056 сделок, из них 40% – на первичном рынке, 2-5% – в наследство, 5% – договоров дарения, 5-7% – договоров псевдодарения, 10% – регистраций через банковское рефинансирование); в ноябре – 4093 сделок, в т.ч. 50% – на первичном рынке, 2-5% – в наследство, 5-10% – договоров дарения, 10-12% – договоров псевдодарения, 10% – регистраций через банковское рефинансирование.