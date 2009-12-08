ЛАЗ поставит 100 автобусов в Черногорию

Львовский автобусный завод выиграл тендер на поставку 100 автобусов в Черногорию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, стоимость этого заказа составляет, ориентировочно, 80 млн. евро.

В комментарии агентству УНИАН заместитель председателя Львовской ОГА Тарас ФЕДАК отметил, что этот заказ «позволит предприятию полностью погасить все свои задолженности, которые на сегодня составляют 1 млн. 300 тыс. грн.».

Справка УНИАН. "Львовский автобусный завод" (г. Львов) входит в холдинговую компанию «ЛАЗ» наряду с «Днепровским автобусным заводом» (г. Днепродзержинск), «Николаевским машиностроительным заводом» (г. Николаев), торговым домом «Украинские коммерческие автомобили», сервисной компанией «Бус-Сервис», лизинговой компанией «LAZ Finance».

Львовский автобусный завод специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия - 3 тыс. автобусов в год.

Завод поставляет свою продукцию в Украину, Россию, другие страны СНГ. Модели "ЛАЗ" составляют почти 30% всего автобусного парка СНГ.