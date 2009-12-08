Винница получила 3,13 км дорог госзначения

Служба автомобильных дорог в Винницкой области передала в коммунальную собственность Винницы два участка дорог государственного значения общей протяженностью 3,134 км.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель винницкой мерии.

По его словам, облавтодор передал Виннице участок автодороги М-21 «Житомир – Могилев-Подольский» протяженностью 1,562 км с подъездом к городу протяженностью 0,372 км со стороны Хмельницкого, а также участок автодороги Т-02-16 «Винница – Гнивань – Тывров» протяженностью 1,2 км.

Указанные участки дорог переданы на баланс города в связи с тем, что они находятся в пределах городской черты Винницы.

Теперь управление коммунального хозяйства и благоустройства города готовит документацию по данным участкам автодорог, ориентировочная балансовая стоимость которых составит около 15 млн. грн.

Количество улиц дорожной сети Винницы составляет 677 единиц, протяженность городских дорог – около 356 км, из них дорог с твердым покрытием – 183 км, с асфальтобетонным – 173 км.