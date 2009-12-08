Неполадки на телебашне в Киеве устранены

Телетрансляция в Киеве и Киевской области возобновилась. Таким образом, неполадки в результате аварии на телебашне в Киеве были устранены, сообщает “Украинская правда”.

Приблизительно в 16.15 на телевизионной башне Киевского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения произошла авария систем электропитания. Заместитель гендиректора Концерна РРТ Александр ПИВНЮК сообщил “Телекритике”, что на ликвидацию аварии понадобится "несколько минут".

Причину аварии пока не уточняют.