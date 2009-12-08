МАУ увеличила количество рейсов между Киевом и Тбилиси

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 6-го декабря 2009 года увеличила количество прямых рейсов между Киевом и Тбилиси с четырех до шести в неделю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МАУ, теперь рейсы выполняются ежедневно, кроме субботы.

По данным компании, с апреля 2010 года собственные прямые рейсы МАУ Киев – Тбилиси – Киев станут ежедневными.

Рейсы авиакомпании МАУ в Тбилиси выполняются на самолетах «Боинг-737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим.

В целом, совместно с партнерами – авиакомпаниями «АэроСвит», «Роза ветров» и «Грузинские авиалинии - Air Zena» - авиакомпания МАУ предоставляет своим пассажирам возможность совершать полеты между Киевом и Тбилиси до 15 раз в неделю.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» - лидер рынка международных авиаперевозок Украины. Флот МАУ состоит из 18 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Кувейт, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%, и другие – 6%.