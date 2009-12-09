Авторынок РФ за 11 месяцев рухнул вдвое

Авторынок РФ в ноябре 2009 года снизился на 46,4 процента до 105.302 автомобилей, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), по данным которой продажи АвтоВАЗа падают, а Renault - растут.

За 11 месяцев продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,337 миллиона штук, уменьшившись вдвое.

К предыдущему месяцу продажи авто упали в РФ в ноябре на 9,76 процента.

Глава Ford в России Найджел Брэкенбери сказал во вторник, что продажи авто в РФ в ноябре снизились на 48 процентов.

В годовом отношении темпы снижения рынка уменьшаются, в основном, за счет эффекта "низкой базы". В октябре падение в годовом выражении составляло 52 процента. За десять месяцев 2009 года продажи автомобилей в России снизились на 51 процент.

СТАРЫЕ ИЛИ ДОРОГИЕ

Руководители комитета автопроизводителей АЕБ ждут от властей действий, которые помогли бы увеличить продажи. Председатель комитета Дэвид Томас, выступает за отмену решения правительства об увеличении импортных пошлин на новые машины.

"Я обратился бы к правительству с просьбой срочно пересмотреть его решение о продлении действия повышенных пошлин и включить его снижение до уровня 2008 года в пакет по поддержке промышленности", - приводятся его слова в пресс-релизе АЕБ.

АЕБ опасается, что таможенный союз России с Белоруссией и Казахстаном повредит продажам в РФ:

"Резкий рост импорта подержанных автомобилей из Белоруссии в результате создания единого таможенного пространства в 2010 году может серьезно повредить автопроизводителям в России", - сказал вице- председатель комитета Мартин Ян.

Ford ждет, что суммарные продажи на российском рынке составят 1,5 миллиона автомобилей как в 2009, так и в 2010 годах.

"Многое будет зависеть от того влияния, которое окажет на рынок программа утилизации автомобилей. Она может дать плюс 200.000 к продажам (в 2010 году)", - добавил Брэкенбери.

Россия может запустить аналог американской программы "деньги в обмен на драндулеты" уже с начала 2010 года. Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, в котором предлагает в рамках эксперимента платить с 1 января гражданам "утилизационную премию" за старые автомобили для стимулирования покупки новых.

Новые кредитные программы, предлагаемые производителями и государством, начали оказывать влияние на рынок: у Ford в ноябре 35 процентов продаж пришлось на "кредитные" автомобили.

Тем не менее, рынок остается достаточно слабым, считает глава Ford в России:

"Ситуации тяжелая, эта та сфера, которая продолжает требовать поддержки как государственной, так и автопроизводителей".

Необходимость поддержки он объясняет как высоким уровнем безработицы, так и тем, что производители распродали недорогие "запасы" 2008 года.

"Сейчас производители вынуждены продавать автомобили производства 2009 года, которые дороже", - сказал Брэкенбери.

Однако декабрь может стать более сильным месяцем для автоиндустрии, так как автопроизводители традиционно предложат предновогодние маркетинговые программы, полагает он.

У многих автопроизводителей сейчас остались автомобили 2008 модельного года, около 60.000-80.000 по всей РФ, отмечает гендиректор портала Auto-Dealer.ru Олег Дацкив. По его словам, продавать эти машины становится все труднее, а новые стоят дороже.

Дацкив считает, что в 2010 году цены вырастут в среднем на 10-20 процентов, а рынок может как вырасти, так и упасть к провальному 2009 году на 5 процентов.

"Мой самый оптимистичный прогноз - 10 процентов роста, - говорит Дацкив. - Цены будут расти, а факторов, которые способствовали бы росту автопродаж, я не вижу".

Он не верит, что программа "деньги в обмен на драндулеты" принесет дополнительные продажи 200.000 машин, как ждет Минпромторг.

ПАРТНЕРЫ-КОНКУРЕНТЫ

Продажи АвтоВАЗа упали в ноябре в годовом выражении на 53 процента до 23.952 штук. К предыдущему месяцу снижение продаж автомобилей Lada составило 15 процентов.

До сих пор продажи Lada в 2009 году выглядели лучше рынка. За 11 месяцев тольяттинский автогигант уменьшил продажи на 45 процентов до 321.677 автомобилей. Его доля на рынке сократилась в ноябре до 24 процентов. При этом в начале года менеджмент завода заявлял, что его доля на рынке в 2009 году должна составить не менее 300.000 машин.

При этом конкурент Lada - бюджетный автомобиль Renault Logan, выпускаемый стратегическим партнером АвтоВАЗа - французской Renault, - стал в ноябре самой продаваемой иномаркой в России как за месяц (продан 5.131 автомобиль, рост на 8 процентов), так и за январь-ноябрь (48.726 машин, снижение на 29 процентов).

Самой продаваемой моделью в РФ по-прежнему остается Lada (Priora, 6.464 в ноябре), но Logan в ноябре уже продается лучше чем "классика" и Kalina от АвтоВАЗа (4.860 и 3.657 соответственно), сообщает Рейтер.