Авиакомпании Украины снизили перевозку пассажиров на 16%

По предварительным расчетным данным, авиационный транспорт Украины за 11 месяцев т.г. снизил перевозку пассажиров на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - с 5 млн. 832,3 тыс. до 4 млн. 875 тыс. человек.

Такие предварительные данные предоставила УНИАН Госавиаадминистрация.

В частности, перевозка пассажиров на международных линиях, согласно предварительным данным, снизилась на 13,9% - до 3 млн. 925 тыс. человек, из них на регулярных рейсах – на 5,4%, до 2 млн. 232 тыс. человек. Перевозка пассажиров на внутренних линиях снизилась на 18,5% - до 950 тыс. человек, из них на регулярных рейсах – на 20,3%, до 885 тыс. человек.

Пассажирооборот в январе-ноябре т.г. снизился на 16,7% - до 8,5 млрд. пас. км.

Перевозка грузов за отчетный период, по предварительным данным, снизилась на 19,5% - до 75,3 тыс. тонн, почты - на 15% - до 1,7 тыс. тонн.

Пассажиропотоки через отечественные аэропорты за 11 месяцев т.г., по расчетным данным, снизились на 15,9% - до 8 млн. 475 тыс. человек, почто- и грузопотоки - на 27,1% - до 35,7 тыс. тонн.