Минтранс рассчитывает увеличить количество разрешений ЕКМТ

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает на увеличение количества базовых разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) на международные автоперевозки на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра транспорта и связи, глава Госавтотрансадминистрации Петр КРАВЧУК.

По его словам, совещание по распределению книжек ЕКМТ будет проходить завтра в Страсбурге. При этом он отметил, что, по его сведениям, Россия сняла свое прежнее предложение о снижении уровня квот базовых разрешений ЕКМТ.

«По моей информации, этот вопрос снят, и все остается стабильно - так как было. И есть определенный процент на увеличение, так что нашим перевозчикам я бы рекомендовал сильно не переживать», - сказал П.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, ранее РФ предлагала снизить уровень квот базовых разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) на международные автоперевозки в три раза.

По данным президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) Леонида КОСТЮЧЕНКО, в случае снижения квот, украинские перевозчики потеряют грузы и, соответственно, деньги, учитывая направленность украинских автоперевозчиков на транзитные перевозки в третьи страны через РФ.

«Это серьезный вопрос, это базовое разрешение. У Украины 208 базовых квот ЕКМТ – это 1,5 тысяч книжек. А сейчас они хотят ограничить 67-ю вместо 208-ми. То есть, это ударило бы по нам. Мы не имеем сегодня своей базы экспортно-импортных грузов, мы пользуемся как бы в Российской Федерации. Нашего рынка на импорт-экспорт не хватает. Мы работаем, откровенно говоря, как бы мы этого хотели или не хотели, в/из третьих стран. Вот эта книжка ЕКМТ разрешает поездки в/из третьих стран», - отметил Л.КОСТЮЧЕНКО.

Напомним, на 2009 г. в целом Минтранс распределял 1 397 разрешений ЕКМТ.