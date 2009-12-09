УЗ призывает водителей соблюдать ПДД во время праздников

В канун новогодних и рождественских праздников железнодорожники обращаются ко всем, кто будет пользоваться услугами магистрали, с призывом быть максимально внимательными и осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры, неуклонно соблюдать правила безопасности.

Пресс-служба ведомства обращает внимание водителей, пересекающих железнодорожные переезды, на то, что особенно опасными являются именно групповые случаи травматизма. Ведь нарушая правила дорожного движения, пренебрегая запретительными сигналами светофоров и звуковой сигнализации,они ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни своих пассажиров и пассажиров поезда.

По данным железной дороги, на протяжении 2009 года количество ДТП сравнительно со статистикой в прошлом году уменьшилось на 32 случая. В частности, в январе-ноябре 2009 года на переездах и путях железных дорог Украины произошло 101 ДТП, в том числе 89 — на переездах и 12 — на колеях вне переездов. Наибольшее количество ДТП (67) произошло на переездах без дежурного, оборудованных сигнализацией.

Железнодорожники призывают водителей автотранспорта и пешеходов сурово придерживаться правил пересечения переездов, быть внимательными, дисциплинированными на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Среди наиболее распространенных причин травмирования людей на объектах железнодорожной инфраструктуры остаются ДТП на переездах, хождение по путям и переход их в неустановленном месте.

В целом за одиннадцать месяцев этого года в результате ДТП погибли 34 человека и травмировано 49.