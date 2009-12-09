Московским перевозчикам запретят нанимать на работу мигрантов

Коммерческие перевозчики Москвы с 1 января 2010 года больше не смогут привлекать на работу водителей-мигрантов, а у "Мосгортранса" будет уменьшена квота на таких водителей, сообщил журналистам в среду руководитель департамента транспорта и связи столицы Василий Кичеджи. Ранее глава департамента уже рекомендовал перевозчикам прекратить использовать труд мигрантов из-за того, что многие из них плохо знают город и свой маршрут, не адаптированы к столичным дорожным условиям и социально-культурной среде Москвы. "В "Мосгортрансе"квота на мигрантов будет в разы уменьшена, а коммерческим перевозчикам мы запретим их привлекать совсем", - сказал Кичеджи. Ранее сообщалось, что квота в ГУПе будет снижена с 12 тысяч до 7 тысяч человек. По его словам, в настоящее время около 70% водителей на городских маршрутах - мигранты, РИА Новости.