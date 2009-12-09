Количество ДТП на железных дорогах снизилось

В январе-ноябре т.г. на переездах и путях железных дорог Украины произошло 101 дорожно-транспортное происшествие, что сравнительно со статистикой в прошлом году на 32 случая меньше (24%).

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», в том числе произошло 89 случаев ДТП на переездах и 12 — на путях вне переездов. Наибольшее количество ДТП (67) произошло на переездах без дежурного, оборудованных сигнализацией.

Согласно сообщению, среди наиболее распространенных причин травмирования людей на объектах железнодорожной инфраструктуры остаются ДТП на переездах, хождение по колеи, переход колеи в неустановленном месте. В целом, за 11 месяцев этого года в результате ДТП погибли 34 человека и травмированы 49.

Железнодорожники призывают водителей автотранспорта и пешеходов строго придерживаться правил пересечения переездов, быть внимательными, дисциплинированными на объектах железнодорожной инфраструктуры, особенно в предновогодний период.