Железнодорожники требуют отмены ряда решений Кабмина

Совет Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины направил высшему руководству государства заявление в связи с пренебрежением проблемами железнодорожников и выдвинул ряд требований к Кабинету Министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе профсоюза, соответствующее заявление было принято на очередном заседании совета профсоюза 8 декабря 2009 года.

В частности, совет профсоюза требует от Кабмина упразднить решение о предоставлении скидок к тарифам на железнодорожные перевозки продукции горно-металлургического и химического комплекса; отозвать поручение правительства о перевозке железнодорожным транспортом угля без предоплаты; компенсировать в полном объеме убытки железных дорог за перевозку льготных категорий пассажиров в 2009 году; упразднить решение Кабмина об отчислении в государственный бюджет 30% чистой прибыли железных дорог.

Кроме того, профсоюз требует погасить из госбюджета кредиты «Укрзализныци» на приобретение подвижного железнодорожного состава, поскольку расходы на эти цели, согласно ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», должны осуществляться из государственного бюджета.

Как отмечается в сообщении, из-за действий правительства отрасль оказалась на грани выживания. В частности, по данным профсоюза, в результате предоставления преференций предприятиям горно-металлургического и химического комплекса железные дороги не получат в текущем году доходов на сумму более 600 млн. грн. Кроме того, из-за решения правительства о прекращении предоплаты за перевозку угля за 9 месяцев т.г. долги угольщиков составили 460 млн. грн., а до конца года они достигнут 600 млн. грн.

По данным профсоюза, не в полной мере компенсируются убытки железных дорог за перевозку льготных категорий пассажиров. В частности, убытки ведомства от пассажирских перевозок за три квартала 2009 года составили 3,5 млрд. грн., от пригородных перевозок – 1,7 млрд. грн.

При этом отчисления железных дорог в государственный бюджет растут, отмечают в совете профсоюза. В частности, за 9 месяцев т.г. железные дороги осуществили перечислений в бюджет и государственные целевые фонды на сумму 8 млрд. грн., что на 405 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,3 млрд. грн. превышает плановые показатели. В государственный бюджет уплачено 3,5 млрд. грн., что на 570 млн. грн. больше, чем в прошлом году, и на 1,2 млрд. грн. больше плана.

В связи с этим профсоюз протестует против постановления Кабинета Министров №1181 от 29 октября т.г., которым предусматривается увеличение с 15% до 30% доли чистой прибыли государственных предприятий, которая изымается в госбюджет.

Как отмечается в сообщении, совет профсоюза неоднократно обращался в Кабинет Министров Украины по поводу предоставления государственной поддержки железнодорожному транспорту, который перевозит 80% грузов и около 50% пассажиров, но так и не дождался понимания и поддержки.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2009 года Кабинет Министров Украины принял решение продлить действие Меморандума понимания между правительством и предприятиями горно-металлургического комплекса, которым предоставляются скидки к тарифам на железнодорожные перевозки продукции ГМК. В ноябре т.г. был продлен аналогичный меморандум с предприятиями химического комплекса.