Кабмин выделил 563,6 млн. грн. для подготовки к Евро-2012

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 563,6 млн. грн. для предварительной оплаты мероприятий Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, соответствующее постановление принято на заседании правительства 8 декабря.

Согласно постановлению, главным распорядителям средств государственного бюджета разрешается осуществить в текущем году предварительную оплату материалов, конструкций, изделий и работ, необходимых для подготовки в первом квартале 2010 года стадионов, аэропортов и второй ветки Главного городского канализационного коллектора в Киеве не более, чем на 90 дней.

Согласно документу, 135 млн. 700 тыс. грн. будет направлено на реконструкцию Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, 50 млн. грн. - на строительство стадиона во Львове, 35 млн. грн. - на подготовку Международного аэропорта «Борисполь», 106 млн. 100 тыс. грн. – на подготовку Львовского аэропорта, 70 млн. 800 тыс. грн. – на подготовку Харьковского аэропорта, 119 млн. 800 тыс. грн. – на подготовку Донецкого аэропорта, 46 млн. 200 тыс. грн. – на строительство второй ветки Главного городского канализационного коллектора в Киеве (участок на территории НСК «Олимпийский»).

В то же время Минфин и Госказначейство должны до 20 декабря 2009 года обеспечить выделение главным распорядителям средства госбюджета на эти цели.