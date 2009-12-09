«ЮТэйр-Украина» 11 декабря отправит первый рейс

В пятницу, 11 декабря, в 9.45 состоится презентационный рейс новой украинской авиакомпании «ЮТэйр-Украина» по маршруту Киев – Луганск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться из аэропорта «Киев» (Жуляны).

Напомним, российская авиакомпания UTair (ЮТэйр) еще к концу 2008 года намеревалась выйти на рынок внутренних авиаперевозок Украины в бюджетном сегменте. Планировалось выполнять перелеты на небольших самолетах SAAB.

Справка УНИАН. Российская авиакомпания UTair (ЮТэйр) (основной офис расположен в Ханты-Мансийске) в 2008 году выполняла рейсы между Россией и Украиной на направлениях Киев («Борисполь») – Сургут, а также между Москвой и Львовом, Донецком, Харьковом, Симферополем, Луганском, Николаевом.

Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях. Кроме того, она является одним из крупнейших мировых вертолетных операторов, оперирует вертолетами российского производства. «Ютэйр» входит в пятерку ведущих российских авиаперевозчиков.