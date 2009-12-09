ЮЖД изменит расписание поездов из Харькова

В связи с путевыми работами некоторые поезда с 16 по 19 декабря текущего года будут отправляться со станции Харьков-Пассажирский раньше графика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южной железной дороги (ЮЖД).

В частности, поезд №13 Харьков—Ужгород будет отправляться в 09.30 (вместо 11.01), поезд №59 Харьков—Одесса — в 16.41 (вместо 18.08), поезд №373 Харьков—Брянск — в 16.49 (вместо 18.24), поезд №343 Харьков—Житомир — в 16.57 (вместо 18.35), поезд №111 Харьков—Львов будет отправляться в 17.49 (вместо 19.11).