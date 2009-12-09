Bosch планирует по увеличить сети сервисных автоцентров

Концерн Robert Bosch Gmbh (Германия) сохраняет свои планы по увеличению сети сервисных центров Bosch Car Service в Украине до 130 к 2013 году, несмотря на кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам коммерческий директор Robert Bosch Украина Ляйф ШНАЙДЕР.

По его словам, на сегодняшний день количество таких сервисных центров в Украине приближается к 80. При этом ежегодно компания открывает 10-15 новых центров. Так, по состоянию на март 2007 г. в Украине насчитывалось 50 Bosch Car Service с обслуживания всех марок автомобилей. На 1 января 2009 года в Украине работали уже 74 станции Bosch Car Service.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году оборот сервисных центров Bosch Service в Украине составил 17,82 млн. евро.

Справка УНИАН. Концерн Robert Bosch Gmbh (Германия) является мировым лидером по производству автомобильных запчастей. Международную деятельность группы компаний Bosch поддерживают 260 производственных объединений во всем мире, в частности, в Бразилии, Китае, Индии, Турции, России, Мексике, Корее.

Bosch – единственный производитель, который еще в 1921 году основал одну из крупнейших сетей сервисных станций Bosch Service. На сегодня сеть насчитывает 13 039 предприятий в более чем 125 странах, в том числе, и в Украине.

Проект по созданию в Украине сети универсальных станций технического обслуживания под торговой маркой Bosch Service компания Robert Bosch начала реализовывать в декабре 2001 года.

Группа компаний Bosch является ведущим международным производителем автомобильного и промышленного оборудования, потребительских и бытовых изделий. Объем продаж компании в 2008 финансовом году составил более 45 млрд. евро.

В состав группы Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 300 дочерних компаний и филиалов в 50 странах мира.

Группа компаний Bosch (Германия) в 2008 году увеличила продажи в Украине автомобильных запчастей и диагностического оборудования на 8% по сравнению с 2007 годом – до 22,5 млн. евро.