Стахановский ВСЗ намерен утроить выпуск грузовых вагонов

Стахановский вагоностроительный завод в 2010 году намерен увеличить объемы выпуска грузовых вагонов в 3 раза – до 6 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Сообщается, что, в частности, в 2010 году планируется выпустить 3 тыс. 500 полувагонов, 1 тыс. 200 хоперов и 1 тыс. 300 единиц другой номенклатуры, среди которых большую часть составляют думпкары и платформы. Уточняется, что докризисный выпуск 2008 г. составил 5 тыс. 511 грузовых вагонов, в 2007 г. - 5 тыс. 566.

Отмечается также, что планы производства на 2011 г. будут уточнены в 2010 г. с учетом рыночных условий и макроэкономической ситуации. На данный момент руководство прогнозирует уровень производства в 2011 г. не ниже чем в 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» специализируется на выпуске грузового подвижного состава. В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов. Ежегодно производственные мощности предприятия позволяют выпускать около 8 тыс. единиц грузового подвижного состава и более 50 тыс. т металлоконструкций. В настоящее время завод экспортирует до 95% производимой продукции.