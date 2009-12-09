ЧСЗ выиграл конкурс на постройку корветов

Государственная акционерная холдинговая компания «Черноморский судостроительный завод» выиграла конкурс на постройку серии военных кораблей класса "корвет" для Военно-Морского Флота Украины.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, оценка конкурсных предложений проводилась по 19 критериям, среди которых соответствие технологий предложенному методу строительства кораблей, соответствие организации работ условиям строительства корабля и возможности оснащения его современным вооружением и радиоэлектронными средствами. Также экспертная группа из 9 специалистов оценивала соответствие площадей и цехового оборудования предложенному методу строительства, процент технической готовности корабля до момента спуска на воду для достройки. Значимым фактором стал уровень и наличие кадрового потенциала, возможности ключевых специализированных подразделений предприятия.

«Черноморский судостроительный завод обладает всеми преимуществами, необходимыми для такой ответственной оборонной работы. Это поточно-позиционная линия - крытый эллинг длиной 400 м, плавучий док, достроечные набережные общей длиной более 1000 метров, всё необходимое оборудование, удобная транспортная развязка. Наконец, участие государства в капитале завода», - подчеркнул генеральный директор предприятия Дмитрий МОРДОВЕНКО.

Кроме того, по его словам, безусловным преимуществом завода является Проектно-конструкторский центр, который был субподрядчиком николаевского казенного предприятия «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» при проектировании корвета.

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» – одна из крупнейших судостроительных верфей Украины. Производственные мощности завода позволяют выполнять заказы на проектирование, строительство и ремонт судов любой сложности, вплоть до авианесущих крейсеров и супертанкеров, и комплектовать их по желанию заказчиков.

90,25% акций предприятия владеет ОАО «Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (Николаев) на условиях согласованного с Фондом госимущества Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи.

Херсонский судостроительный завод и Черноморский судостроительный завод входят в состав формируемого судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг».