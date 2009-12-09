Черновецкий приказал ремонтировать дороги ночью

20:38, 09 декабря 2009
Транспорт/Связь
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Во избежание пробок 

В Киеве все ремонтно-строительные работы на проезжих частях мостовых переходов через Днепр, магистральных дорогах, улицах и дорожно-транспортных сооружениях будут выполняться в рабочие дни с 24.00 до 06.30, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно.

Соответствующее распоряжение подписал столичный мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В это же время столичные дороги будут убирать, добавили в КГГА.

Также все ремонтно-строительные работы с прокладкой инженерных сетей и частичным ограничением или полным закрытием движения транспорта будут осуществляться на основании соответствующего распоряжения КГГА.

По мнению киевской власти, такие меры позволят уменьшить транспортную напряженность на автомагистралях и дорожно-транспортных сооружениях города, улучшить транспортную и экологическую ситуацию на городских автодорогах. 

 

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