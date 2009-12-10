"Авлита" в январе-ноябре перевалила рекордное количество грузов

Стивидорная компания "Авлита" в январе-ноябре т.г. увеличила перевалку грузов на 17%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - до рекордных для себя 4,2 млн. тонн металлопродукции и зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ЗАО "СК "Авлита", объем перевалки, достигнутый за 11 месяцев этого года, является самым большим за всю историю предприятия, превышает не только результаты соответствующих периодов прошлых лет, но и годовые объемы обработки грузов за предыдущие годы.

В частности, перевалка за 11 месяцев т.г. на 7,2% больше, чем рекордная ранее перевалка за весь 2008 год, когда СК "Авлита" обработала 3,96 млн. тонн грузов.

По мнению генерального директора "Авлиты" Александра ЛАГОШИ, "в основе успешной работы компании лежит целый комплекс факторов". Прежде всего, как сказал он. «это привлекательность Севастопольской бухты с точки зрения логистики грузов». Кроме того, по его словам, «это лежащая в основе долгосрочного развития компании диверсификация обрабатываемых грузов, это эффективная работа с собственниками грузов». Немаловажным А.ЛАГОША считает «стабильную работу всего трудового коллектива предприятия".

Справка УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» располагает двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова. Компания имеет все возможности для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а также с судна на судно.

Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн одновременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов составляет 1 200 тонн в час, с автотранспорта (на двух точках приема) – 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2 400 тонн в час. Перевалочные мощности включают 15 портальных кранов, в т.ч. 5 причальных портальных кранов Liebherr и Gottwald последнего поколения.