Грузия готова возобновить воздушное сообщение с РФ

Грузия готова к возобновлению воздушного сообщения с Россией и открытию КПП "Верхний Ларс", заявила пресс-спикер президента Грузии Манана Манджгаладзе на брифинге в четверг.

Прямые рейсы Москва-Тбилиси были отменены в 2006 году после обострения отношений между двумя странами, на некоторое время восстановлены в 2008 году и затем вновь отменены после августовского конфликта. Движение через переход "Казбеги - Верхний Ларс" было закрыто по решению российской стороны в июле 2006 года. Как сообщалось, причиной закрытия стала необходимость ремонта КПП и его обустройства в соответствии с современными стандартами.

Манджгаладзе сделала заявление от имени президента Грузии в ответ на вчерашнее выступление президента РФ на Форуме европейских и азиатских медиа, организованном РИА Новости. Дмитрий Медведев заявил на форуме, что не видит особых препятствий для открытия КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе и восстановления прямых авиарейсов между двумя странами. "В ответ российскому президенту президент Грузии заявляет, что российская продукция в Грузии и сегодня не заблокирована и никакое эмбарго ей тоже не угрожало. И сегодня граждане России, а не лица, связанные с российскими спецслужбами, в облегченном порядке въезжают в Грузию. Грузинская сторона и сегодня высказывает готовность восстановить воздушное сообщение и открыть КПП "Верхний Ларс", - заявила Манджгаладзе.