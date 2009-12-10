В 2010 г. возрастет мошенничество в сфере автострахования

В следующем году в Украине возрастут объемы мошенничества, связанного с обязательным страхованием ответственности автовладельцев, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, одна из причин этого - запланировано на 2010 год повышение лимитов ответственности по этому виду страхования. Если сейчас максимальная сумма выплаты материального ущерба, нанесенного одному автомобилю, составляет 25,5 тыс. грн., то в следующем году она может увеличиться до 50 тыс. грн. (соответствующее предложение Моторного транспортного бюро Украины сейчас рассматривает Госфинуслуг). Причем выплата за новые авто (иномаркам в возрасте до семи лет) будет осуществляться без учета износа деталей и запчастей, отмечает еженедельник.

«Возможность получить почти вдвое больший размер возмещения станет непреодолимым искушением для определенных категорий граждан», - считает заместитель начальника управления регулирования ущерба автотранспортного страхования СК «НОВАЯ» Егор НЫРКОВ.

Пока же мошенники набивают руку, разрабатывая новые схемы мошенничества с автоцивилкой, замечает издание. «Например, в случае, если один из участников аварии не застрахован, водители не фиксируют ДТП и разъезжаются. Потом они покупают полис страхования ответственности, через два-три дня встречаются на том же месте и инсценируют дорожно-транспортное происшествие. Еще один вид мошенничества - инсценировка бесконтактного ДТП. Страхователь якобы создает аварийную ситуацию, при которой его автомобиль остается неповрежденным, а вторая машина (уже разбитая ранее) получает множественные повреждения вследствие съезда в кювет или столкновения с деревом», - объясняет заместитель директора департамента урегулирования ущерба СК «Украинская страховая группа» Евгений АВРАМЕНКО.

По прогнозам экспертов, в 2010 году перечень мошеннических схем пополнится, а выплаты по незаконными претензиям на автоцивилку могут увеличиться в два-три раза.