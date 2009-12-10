Черноморский судостроительный построит корвет

Конкурсная комиссия Министерства обороны Украины определила Государственную акционерную холдинговую компанию “Черноморский судостроительный завод” исполнителем государственного оборонного заказа на строительство новейших украинских кораблей класса “корвет”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, на основании проведенных специалистами военного ведомства маркетинговых исследований и анализа производственных возможностей украинских судостроительных предприятий к участию в конкурсе были приглашены пять предприятий.

Экспертная группа, в состав которой вошли представители Минобороны, командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и Казенного предприятия “Опытно-проектный центр кораблестроения” – главной проектной организации Украины в сфере военного кораблестроения, – рассмотрела и провела оценку представленных конкурсных предложений.

По результатам проведения конкурса комиссия определила победителем Государственную акционерную холдинговую компанию “Черноморский судостроительный завод” (Николаев).

Как сообщал УНИАН, государственная программа строительства корабля класса “корвет” для ВМС является одной из приоритетных в процессе развития Вооруженных сил Украины, повышения обороноспособности государства.

На данном этапе уже завершені проектные работы по этому кораблю. По оценкам Министерства обороны, потребность ВМС Украины в корветах составляет 8-12 единиц, в зависимости от уровня финансирования этой программы.