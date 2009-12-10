КрАЗ поставит в Туркменистан 100 грузовиков

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) по итогам 2009 года поставит в Туркменистан 100 грузовиков, что на 80 меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно сообщению, в первой половине текущего года туркменским нефтяникам и газовикам была поставлена партия из 17 трубовозов ТВ1-20 на шасси КрАЗ-6322, а также были осуществлены единичные поставки другой техники.

Во втором полугодии холдинг работает над выполнением заказа по выигранному в этом году тендеру на изготовление 60 автомобилей-самосвалов КрАЗ-65032-0000043.

По данным холдинга, самосвалы КрАЗ-65032 имеют грузоподъемность 14 тонн, оборудованы широкопрофильными шинами размерностью 1350х550-533, что как нельзя лучше подходит для эксплуатации в сложных условиях пустыни. Автомобили будут задействованы на строительстве автомобильных и железных дорог.

«Кроме того, в Туркменистан поставлены автомобили других комплектаций. За этот год в Туркменистан будет отгружено 100 единиц техники КрАЗ. Сформирован пакет заказов на 2010 год», – сообщили в пресс-службе холдинга и добавили, что финансово-экономический кризис не изменил отношения туркменских потребителей к КрАЗам, и в 2009 году объемы реализации в данный регион остаются стабильными.

Отметим, в 2008 году в Туркменистан было отгружено 180 автомобилей.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, – до 3634 автомобилей.

По итогам 2008 года «АвтоКрАЗ» получил чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% меньше, чем в 2007 году.