Железные дороги Украины увеличили суточную нагрузку грузов

Украинские железнодорожники в ноябре 2009 года ежесуточно нагружали 999 тыс. 609 тонн грузов, что составляет 107,5% к плану и на 25,4% больше, чем в ноябре прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно предоставленной информации, план нагрузки перевыполнили все железные дороги: Донецкая – на 7%, Приднепровская – на 7,7%, Южная – на 9,4%, Юго-Западная – на 3,5%, Одесская – на 15,1%, Львовская – на 2,6%.

На протяжении ноября т.г. за сутки выгружалось в среднем 16 тыс. 398 вагонов, что составляет 104,9% к плановому заданию и на 25,5% больше, чем в ноябре прошлого года.

Оборот нагруженного вагона ускорен на 0,17 суток к плановому заданию (105,8%). В среднем один вагон обращался 2,94 суток.

Также улучшились показатели использования локомотивного парка. Среднесуточный пробег локомотива составил 456 км (109,6% к плану), а среднесуточная производительность – 1262 тыс. ткм брутто (109,3% к плану).