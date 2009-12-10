«Крымтроллейбус» разработал свой фирменный знак

«Крымтроллейбус» разработал фирменный знак предприятия – им стал огнедышащий грифон, передает корреспондент УНИАН.

«Было несколько вариантов, они долго обсуждались – месяца три во всех фокусных аудиториях. В конце концов, мы остановились на двух вариантах: лошадка и грифончик. Выбрал пал на грифона, чтобы нас не путали с «Феррари», – сказал генеральный директор крымского предприятия Юрий КОСМАЧЕВСКИЙ на пресс-конференции в Симферополе.

Он отметил, что функция мифического существа – «оберегать сокровища, сохранять». «Для нас это близко: «Крымтроллейбус» – сокровище для Крыма, его нужно защищать, оберегать. Кроме того, это (грифон) крымский символ… Надеемся, что под крыльями крымского грифона мы обеспечим сохранность того, что у нас осталось и попробуем возродить предприятие», – сказал Ю.КОСМАЧЕСКИЙ.

Знак прошел предварительную регистрацию.

«Он уже начинает интенсивно использоваться на всех наших транспортных средствах и других носителях», – отметил гендиректор «Крымтроллейбуса».

Справка. Управление Крымского троллейбуса создано 50 лет назад.

Сегодня на балансе предприятия «Крымтроллейбус» находится 309 троллейбусов, из них на ходу 140.