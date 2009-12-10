График движения международных поездов будет изменен

С 13 декабря 2009 года на железных дорогах стран Западной Европы вводится график движения на 2010 год, поэтому для украинских поездов за пределами Украины также несколько изменено расписание движения или маршрут следования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Укрзализныця» призывает граждан внимательно следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, во избежание недоразумений в связи с изменениями в графике движения безпересадочных вагонов и поездов международного сообщения.

В частности, пять раз в неделю к услугам пассажиров беспересадочный вагон Киев—Братислава и два раза в неделю — Львов—Братислава. Они будут курсировать через Чоп вместо беспересадочных вагонов Киев—Вена и Львов—Вена. Маршрут следования ограничен в Братиславу в связи со строительством вокзала на станции Вена Южная. Кроме того, по данным ведомства, открыто новое сообщение между Украиной и Австрией: с 11 декабря 2009 года через Польшу будет курсировать беспересадочный вагон Киев—Вена. Он будет отправляться из Киева дважды в неделю (вторник, пятница) и будет прибывать на станцию Вена Западная.