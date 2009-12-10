«Укрзализныця» предлагает усилить ответственность граждан за несанкционированное вмешательство в работу железнодорожного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, соответствующий вопрос рассматривался 8 декабря на совещании, в котором приняли участие руководители Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, Генеральной прокуратуры, Департамента транспортной милиции Министерства внутренних дел, Приднепровской, Донецкой и Одесской железных дорог.

Согласно сообщению, участники совещания предложили выступить с инициативой последующего внесения изменений в соответствующие законодательные и нормативно-правовые акты Украины с целью усиления ответственности граждан за несанкционированное вмешательство в работу железнодорожного транспорта. По данным ведомства, уже внесенных недавно изменений в законодательство оказалось недостаточно для коренного изменения ситуации.

Напомним, 4 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Криминальный кодекс Украины относительно усиления ответственности за похищение чужого имущества», в соответствии с которым стоимость похищенного имущества, которое является основанием для возбуждения уголовного дела, уменьшена с 907,5 грн. до 60,5 грн.

По данным «Укрзализныци», эти изменения существенно не повлияли на криминогенную ситуацию, и разворовывание населением грузов, которые перевозятся железнодорожным транспортом, продолжается.

Как сообщил в ходе совещания заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ, убытки железных дорог от разворовывания грузов за 11 месяцев 2009 года превысили 5 млн. грн. В таких условиях железнодорожники рассчитывают на действенную помощь со стороны правоохранительных органов. В частности, актуальным остается вопрос реагирования правоохранительных органов на переданные железными дорогами материалы и сообщения о фактах разворовывания грузов.

В сообщении пресс-службы отмечается, что железные дороги не всегда в состоянии собственными силами эффективно противодействовать расхитителям, особенно если преступная деятельность имеет организованный характер. Кроме того, железные дороги рассчитывают на решение правоохранительными органами некоторых вопросов, выходящих за пределы компетенции железнодорожного транспорта, а именно: усиления профилактической работы среди местного населения и прекращения деятельности каналов сбыта похищенных грузов.