Передано в суд дело о хищении 11,6 тонн казахстанских ферросплавов

В декабре направлено в суд уголовное дело по обвинению 9 человек, которые летом 2009 г. похитили 11,6 тонн казахстанских ферросплавов на станции «Запорожье Левое» Приднепровской железной дороги.

Об этом УНИАН сообщили в управлении транспортной милиции на ПЖД.

«Злоумышленники продали похищенное имущество, тем самым причинив материальный ущерб ГП «Приднепровская ж.д.» на сумму более 125, 6 тыс. грн.», - подчеркивается в сообщении управления транспортной милиции.

Актюбинский завод ферросплавов (Казахстан), который являлся собственником похищенных ферросплавов, потребовал от ПЖД возместить их стоимость. Это требование было удовлетворено.

Трое похитителей ферросплавов, ранее судимых за аналогичные преступления взяты под стражу, остальным шестерым обвиняемым избрана мера пресечения - подписка о не выезде.

Злоумышленникам грозит наказание, предусмотренное частью 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах) в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.