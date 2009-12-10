ЕБРР намерен выделить кредит для метро в Днепропетровске

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить инвестиционный кредит под строительство второй очереди метрополитена в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления международных связей Днепропетровского горсовета Наталья ЧЕРНЫШОВА.

По ее словам, вчера в Днепропетровске состоялось первое рабочее совещание по данному вопросу с участием представителей ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Министерства транспорта и связи Украины, государственного предприятия «Днепропетровский метрополитен» и мэрии Днепропетровска.

Н.ЧЕРНЫШОВА отметила, что Кабинет Министров Украины включил проект строительства второй очереди Днепропетровского метро в пакет инвестиционного кредитования под гарантии правительства. Также она сообщила, что в ближайшее время эксперты ЕБРР приступят к детальному анализу проекта строительства метро и изучению пассажиропотока. Окончательное решение об инвестиционном кредитовании строительства метро ЕБРР примет к концу 2010 года.

По словам Н.ЧЕРНЫШОВОЙ, к этому времени будет принято решение об объемах кредитования. Также она уточнила, что проект строительства второй очереди Днепропетровского метрополитена, представленный ЕБРР украинской стороной, предполагает финансирование в объеме более 2,6 млрд. грн.

Первая очередь метро протяженностью 7,8 км сдана в эксплуатацию в 1994 году.