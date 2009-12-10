Укрзализныця рассмотрела направления для разделения движения

«Укрзализныця» рассмотрела наиболее оптимальные направления для организации разделения движения поездов на преимущественно пассажирские и преимущественно грузовые.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», об этом шла речь на научно-техническом совете «Укрзализныци» 9 декабря т.г.

Согласно сообщению, пока что новой схемой движения планируется охватить 12 областных центров с населением 10,5 млн. человек. Преимущественно пассажирскими станут два основных направления: на запад (Киев–Жмеринка и дальше на Львов и Одессу) и на восток (Киев–Гребинка–Полтава–Красноград и дальше на Харьков, Днепропетровск, Донецк и Симферополь).

Как отмечают в ведомстве, разделение пассажирских и грузовых потоков – одно из приоритетных направлений развития железнодорожной отрасли, реализация которого позволит повысить скорость движения пассажирских поездов, создать трансъевропейские линии для пассажирских и интермодальных перевозок, направить грузопотоки по оптимальным маршрутам, модернизировать железнодорожную инфраструктуру, улучшить ее техническое состояние и пр.

По словам генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, на сегодняшний день определяется главное пассажирское транснациональное направление, которое должно удовлетворить в основном потребности Украины в ускоренном движении, а также создаст все надлежащие условия, чтобы при этом не пострадало грузовое движение, в том числе транзитное.

«Перед железнодорожниками стоит непростая задача соединить основные стратегические направления, объединив максимально большую территорию. Нужно сформировать параллельные маршруты, электрифицировать отдельные направления, которые до сих пор не электрифицированы, ведь нам нужен новый формат пассажирского сообщения, новые деловые подходы и изменения в пригородных, региональных перевозках», – отметил М.КОСТЮК.