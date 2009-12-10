Укрзализныця намерена модернизировать 100 тепловозов

На протяжении ближайших четырех лет Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намеревается провести модернизацию порядка 100 тепловозов серий ЧМЭ3, 2М62 с заменой штатного силового оборудования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в частности, на заседании научно-технического совета «Укрзализныци» 9 декабря принято решение относительно изготовления опытной партии модернизированных тепловозов ЧМЭ3, 2М62.

Специалисты отмечают, что в связи с большой изношенностью тягового подвижного состава увеличилось количество повреждений, внеплановых ремонтов, расход топлива, смазки, материалов и запчастей. В частности, на сегодняшний день 100% тепловозов серии 2М62 и 92% тепловозов серии ЧМЭ3 исчерпали срок эксплуатации.

По словам генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, одна из главных задач модернизации тепловозов — сокращение эксплуатационных расходов на обслуживание и ремонт за счет увеличения межремонтных сроков, а также улучшение условий труда локомотивных бригад.

«Для нас принципиально важно уменьшить расходы дизтоплива на 25-30%, смазки на 60-70%, полное соответствие модернизируемого тепловоза современным техническим и экологическим нормам, повышение надежности работы оборудования и силовой установки», — отметил он.

На основании технических требований на комплексную модернизацию тепловозов серий ЧМЭ3 и 2М62 будет разработана тендерная документация и проведен конкурс.