В киевском метро не будет квартальных и годовых проездных

В Киевском метрополитене отменены квартальные и годовые проездные билеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы КП “Киевский метрополитен” Надежда ШУМАК.

По ее словам, детальная информация о нововведении размещена на официальном сайте метрополитена.

“То, что там написано, то и будет”, - подчеркнула Н.ШУМАК. При этом на уточняющий вопрос, на самом ли деле остаются в пользовании лишь проездные на месяц, она сказала: “Да”.

“Это будет на протяжении того периода, пока будет действовать распоряжение мэрии № 1277 от 12 ноября этого года”, - продолжила Н.ШУМАК и добавила, что не имеет информации о причинах принятия такого решения.

Согласно информации на сайте метрополитена, с 10 декабря действует распоряжение КГГА от 12.11.2009 года № 1277 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме”. При этом утрачивает действие соответствующее предыдущее распоряжение мэрии от 28 января 2009 г. № 90.

Новым распоряжением установлено, что тариф на перевозку пассажиров в метрополитене составляет 1,70 грн. за одну поездку, а стоимость одного проездного билета: для физических и юридических лиц – 95 грн., на вторую половину месяца - 48 грн.; для студентов высших учебных заведений и учеников профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения – 48 грн.

Распоряжением также утверждена стоимость одного проездного билета на месяц на два вида транспорта, один из которых метрополитен, – 150 грн.; стоимость одного проездного билета на месяц на четыре вида транспорта, один из которых метрополитен, - 230 грн.

Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карточки - 7 грн.

В проездных билетах на срок действия количество поездок не ограничивается. Документом установлено также, что количество поездок, которое может быть приобретено на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц.

Проезд льготных категорий граждан осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Н.ШУМАК сообщила, что в Киевском метрополитене сократили разновидности годовых проездных билетов, оставив лишь тот, который обеспечивает проезд пассажира, начиная с 1 января и заканчивая 31 декабря.

По ее информации, стоимость одного такого проездного билета должна была составлять 910 грн., то есть цена, которая была установлена и утверждена еще в январе этого года распоряжением КГГА (№ 90). Запустить их в продажу предусматривалось в декабре.

Проездной на квартал стоил, в соответствии с предыдущим распоряжением, 260 грн.